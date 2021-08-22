الخشت: منحة مجانية بمختلف البرامج الدراسية للطلاب الأوائل بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تجديد نفسها ودخول أعضاء جدد فيها يتمتعون بالقدرة على التفوق العلمي والأداء الأكاديمي والبحثي المتميز، وأن خريجي الثانوية العامة يتمتعون بقدرات عديدة أثبتت قدراتهم في منافسة طلاب الشهادات الأجنبية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" أن مجلس الجامعة خصص 90 منحة مجانية كاملة لـ 30 من الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) وتتكفل الجامعة بالطلاب من حيث المصروفات الدراسية سواء البرامج العادية أو الخاصة والمتميزة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، والإقامة الكاملة بالإضافة إلى المساعدات الإضافية للمتفوقين والمتفوقات والعناصر المتميزة.

وأوضح أن طريقة التقديم للمنح تتم من خلال تقديم الطلبة الأوائل ببطاقة الترشيح إلى سكرتارية مكتبه بالمبنى الإداري أو بمكتبه بالمدينة الجامعية والمخصص للقاء الطلاب.

وكان قد أعلن رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة لـ 30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة بالاضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ويؤدي إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تمتلك منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.