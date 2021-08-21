السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعرض وزارة الخارجية الأمريكية إلى هجوم سيبراني خطير

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أكدت مصادر أمريكية، اليوم السبت، تعرض وزارة الخارجية في الولايات المتحدة إلى "هجوم سيبراني (إلكتروني) خطير".

 

وأوضحت المصادر الأمريكية، أن الهجوم السيبراني استهدف وزارة الخارجية قبل أسبوعين وتم الكشف عنه مؤخرا، حسب قناة "العربية". 

 

وأشارت المصادر الأمريكية، إلى أن مهمة إجلاء الأمريكيين والمتعاونين مع أفغانستان لم تتأثر بالهجوم السيبراني على وزارة الخارجية.

خلافات روسية أمريكية بسبب الهجمات الإلكترونية

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قال يونيو الماضي إن بلاده أرسلت أكثر من 40 رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حول هجمات إلكترونية على هياكل ومؤسسات روسية، لكنها لم تتلق أي جواب.

وأضاف ريابكوفأن هذه المسألة تم التطرق إليها في القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في جنيف، متابعا: "وبالتحديد تم التطرق إلى هجوم إلكتروني باستخدام قدرات الإنترنت على نظام الرعاية الصحية في منطقة فورونيج الروسية".

ووصف ريابكوف هذا النهج بأنه غير مقبول، قائلا: "تعتقد الولايات المتحدة لسبب ما أنه يجب علينا الرد على جميع مزاعمهم، لكنهم ببساطة لا يتفاعلون مع مطالبنا"، مشيرا إلى أن هذا النهج لن يؤدي إلى تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، أكد وزراء أمريكيون أن الرئيس جو بايدن يدرس جميع الخيارات لمواجهة التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، إن "إدارة بايدن تبحث جميع الخيارات للدفاع عن البلاد في مواجهة منفذي جرائم الإنترنت".

روسيا الخارجية الامريكية الهجمات السيبرانية الهجمات الإليكترونية الولايات المتحدة

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