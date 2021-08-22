ضبط 3 تجار «شابو» فى فرشوط بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيى، مدير المباحث الجنائية، 3 تجار شابو مخدر بمركز فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن حملة أمنية برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، من ضبط 3 تجار بحوزتهم كمية من الشابو المخدر تزن قرابة 10 جرامات، بقيمة 12 ألف جنيه، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من إلقاء القبض على شاب، لاتهامه بقتل والده عن طريق الخطأ، بقرية الأشراف القبلية في مركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا، بمصرع "م.ع"، مزارع، على يد نجله عن طريق الخطأ أثناء مشاجرة مع شقيقه بقرية الأشراف القبلية بقنا، بعد محاولة المتهم التعدي على عمه بالعصا فاستقرت في رأس والده.

ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 2665 لسنة 2012 إداري مركز قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

على جانب آخر، عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء أمس الأربعاء، على جثة سيدة غارقة داخل ترعة بقرية القمانة التابعة لمجلس قروي الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي المحافظة، وذلك في ظروف غامضة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، غارقة داخل ترعة بقرية القمانة التابعة لمجلس قروي الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك عقب تلقي بلاغات من الأهالي.