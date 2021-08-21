أول رد من «حماية المستهلك» على واقعة ضبط المستشار المرتشي

أكد جهاز حماية المستهلك أن ما نُشر على بعض المواقع الإلكترونية بشأن القبض على أحد المسئولين هو خبر عار تماما من الصحة.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي منذ قليل، أن الشخص المعنى بهذا الموضوع لا يعمل بالجهاز وإنما يعمل بجهة قضائية ومنتدب للعمل بالجهاز لمدة يومين أسبوعيًا وليس له أي تأثير على قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

وطالب جهاز حماية المستهلك بتوخى الحيطة قبل نشر أي أخبار تمس العاملين به.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، أنباء عن إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحد المسؤولين بجهاز حماية المستهلك، متلبسا برشوة 100 ألف جنيه، وبحسب ما تداولته الأنباء فإن المسؤول الذي ألقي القبض عليه هو مستشار قانوني منتدب من إحدى الهيئات القضائية إلى جهاز حماية المستهلك.

وأضافت الأنباء المتدوالة أنه منتدب من 2015، وهو عضو بلجنة تطوير الأبنية القضائية، والمكتب الفني لوزير العدل، وبحسب ماتداولته الأنباء، فإن المتهم يحضر يومين بالأسبوع، ويعمل كمستشار قانوني لجهاز حماية المستهلك، وتم القبض عليه متلبسا برشوة.