«الكهرباء» تكشف آخر تطورات مشاريع الربط الكهربائى مع دول الجوار

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن آخر التطورات التي يشهدها ملف الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن والسعودية وقبرص.

وقال المصدر، إن مصر تنسق مع المملكة الأردنية لرفع سعة خط الربط الكهربائي لـ2000 ميجاوات، كما تقوم بعمل مجموعة من الدراسات الفنية وفحص للشبكة لزيادة قدرة الربط مع ليبيا ليصل إلى 500 ميجاوات.

وأشار إلى أن مصر لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية في ظل وجود فائض كبير من الطاقة الكهربائية، وعلى رأسها الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، حيث هناك اهتمام من الجانبين.

وحول الربط مع السودان، أكد المصدر أن مصر تعمل على رفع قدرة الربط قبل نهاية العام الحالي لتصل إلى 300 ميجاوات، وتقوم الوزارة حاليًا بدراسة عروض من بعض الشركات التي سوف تشارك في أعمال الربط مع السعودية.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أكد أن هناك مشروعًا آخر تدرسه الوزارة المصرية عن كثب ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية فيه، وهو مشروع للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتحمل هذا المشروع العملاق نحو 2000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وتقوم طبيعة المشروع على تبادل الكهرباء بين البلدين خلال وقت الذروة التي يكون فيها الاستهلاك الأعلى على مدار اليوم.

فيما أجرت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عدة لقاءات مع المسؤولين في الأردن لبحث زيادة سعة خط الربط الكهربائي بين الطرفين إلى 2000 ميجاوات، وكان وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وصل الإثنين الماضيي إلى العاصمة الأردنية عمان وبحث الوفد مجالات التعاون ودراسة إجراءات الربط مع العراق وسوريا.

يذكر أن سعة خط الربط الحالي هو ٤٥٠ ميجاوات، ووضعت الحكومة المصرية خطة تستهدف زيادة صادرات الطاقة الكهربائية.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في يونيو الماضي، أنه من المقرر بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 2022.