4 مسلات وتمثال لـ أحمس يجملون «آرت هاوس».. ومحافظ القاهرة يفتتحه خلال أيام

كرم رئيس حي البساتين اللواء أحمد جودة عبد السميع، أصحاب الشركتين المنفذتين لتطوير ورفع كفاءة ميدان «آرت هاوس» وهما محمد علي رئيس مجلس إدارة «آرت هاوس» ومحمود عبد الدايم رئيس شركة «أحمس» للدعاية والإعلان، حيث سلمهما درع الحي وشهادة تقدير، في حضور علي عبد الونيس نائب دائرة البساتين ودار السلام بمجلس النواب.

يأتي ذلك تمهيدًا لافتتاح ميدان «آرت هاوس» بحي البساتين الذي سيفتتحه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

وشملت أعمال تطوير الميدان إقامة 4 مسلات وتمثال العجلة الحربية للملك أحمس الأول، تحت إشراف أحد علماء الآثار البارزين.

وقال اللواء أحمد جودة عبد السميع رئيس حي البساتين، إن المجتمع المدني شريك أصيل للدولة في تحقيق الإنجازات والمشروعات، مضيفا: «أشكر مجهودات المجتمع المدني التي تمت معي في حي البساتين، ونفتخر بالشركات التي نفذت وساهمت معنا في المشاركة الإجتماعية، وهذا دور الشركات ورجال الأعمال أن تنهض بالخدمات المقدمة لحي البساتين ومحافظة القاهرة، ولهذا نقوم بتكريمهم اليوم».

وأضاف: «فكرة تطوير الميدان جاءت من أن ميدان مؤمن لم يتم تطويره منذ فترة طويلة، فتقدمت شركة آرت هاوس ومعها شركة أحمس بأن تقوما بتطوير هذا الميدان وأحضرتا تصميمات على التراث التاريخي، ونفتخر بهذا التطوير لأنه نفذ بفكر وتصميم وتخصص، ونحن في حي البساتين نشكر الشركتين المنفذتين اللتان تبرعتا بهذا المجهود، وطبعًا المساهمة المجتمعية بتكون للدولة والمواطن الذي يشعر بالولاء والانتماء للدولة من خلال هذه المشروعات التي تحقق ثمارها طفرة ونقلة نوعية في حي البساتين».

وأوضح: «عندما شاهدت التصميم وراجعت الشركة شعرت بالفخر، لأنهم عاملين تمثال أحمس الأول، والكتابات الهيروغلوفية الموجودة على الجدران تمثل الحكاية والرواية التاريخية، وراجع التصميم والكتابة دكتور متخصص في الآثار، الذي سيحضر الافتتاح ليحكي القصة المكتوبة علي جدران هذا الميدان».

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