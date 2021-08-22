عبر الموقع الإليكتروني.. مواعيد وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة عن مواعيد وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للعام الحالي 2021 خلال الإعلان عن التفاصيل والشروط والتي كشف عنها اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

موعد اختبارات أكاديمية الشرطة

مكان الاختبارات يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات مــن البوابــة رقــم (5) بالأكاديميـة اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.

خطوات الالتحاق بأكاديمية الشرطة

-إجراءات تقديم طلبات الالتحاق: أولًا: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: يتم التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.MOIEGYPT.GOV.EG)، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها، حيث يتم اتباع الخطوات الآتية:

• بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت السابق الإشارة إليه يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة.

• يقوم الطالب بإدخال ( الرقم القومي – رقم الجلوس ).

• تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الاسم – المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية). يختار الطالب يوما من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

• يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به والذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية. • ينوه للطالب بضرورة إحضار ( عدد 4 صور مقاس " 4x 6 " – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل).

• عند حضور الطالب لمقر كلية الشرطة يتوجه إلى منافذ تحصيل الرسوم للحصول على ملف التقديم.

• يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتي يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية.

فى ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات، لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السرى والرقم القومى، وفى حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد كشف ( المقاس – القوام ). فى حالة رسوب الطالب فى كشف القدرات، لا يحق له الإعادة.

• يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام.

• لمعرفة نتيجة القوام يتم الدخول على موقع الأكاديمية السالف الإشارة إليه، وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه الصور الشخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي تم تحميلها عن طريق شبكة الإنترنت والإقرارات الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.

• في حالة رسوب الطالب في كشف القوام يحق له الإعادة، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.

• يحضر الطالب لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد (2) صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي.

• في حالة رسوب الطالب في الكشف الطبي يحق له الإعادة لمرة واحدة فقط مقابل رسوم تحددها الكلية، ويحدد له موعد لجلسة التظلم.

• في حالة اجتياز الطالب للكشف الطبي يتوجه مباشرة في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.

• في حالة رسوب الطالب في الكشف النفسي لا يحق له الإعادة مرة أخرى.

• في حالة اجتياز الطالب للكشف النفسي يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه عدد (2) صورة شخصية لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

• في حالة اجتياز الاختبار الرياضي بنجاح، يتحدد له موعد الاختبارات الشخصية (السمات ).

• في حالة رسوب الطالب في الاختبار الرياضي يحق له الإعادة مرة واحدة مقابل رسوم تحددها الكلية. • في حالة اجتياز الطالب لاختبار السمات يتحدد له موعد كشف الهيئة.

• في حالة رسوب الطالب في اختبار السمات لا يحق له الإعادة مرة أخرى.

• عقب تحديد موعد كشف الهيئة يحضر الطالب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد، وعقب تحقق اللجنة المشكلة للاختيار من الشروط المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية يتم تحديد موعد لإجراء اختبار الكشف الطبي المتقدم.

• يتابع الطالب الموقع الإلكتروني لتحديد موعد الكشف الطبى المتقدم. (ثانيًا): بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية وما يُعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد وطلبة الدور الثانى:

• يكون التقدم إلى مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية مباشرةً ( لن يتم التقدم للالتحاق من خلال شبكة الإنترنت) وإنما يتم فقط متابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها.

• بالنسبة لطلبة الدور الثاني يتم الاستمرار فى إجراءات التقدم لكلية الشرطة حتى الكشف الطبي فقط، ولا يسمح لهم باستكمال إجراءات القبول إلا عقب اجتيازهم اختبار الدور الثانى فى الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

• بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية يشترط تقديمهم شهادة المعادلة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية والتي تفيد إمكانية قبولهم بالجامعات المصرية.

قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين

وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 في قسم الضباط المتخصصين.

وأوضح إبراهيم، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

وأوضح مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر ولمدة 28 يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.