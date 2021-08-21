السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الحصول على خدمات «2 كفاية» للحد من الزيادة السكنية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بث حملتها التوعوية لبرنامج «2  كفاية» عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للحد من الزيادة السكنية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

وقالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جار التعاون مع 108 جمعيات أهلية فى 10 محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرا والأكثر إنجابا والأعلى خصوبة وكثافة فى عدد السكان وهى: (البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج- قنا - الأقصر - أسوان).

وأضافت «لبيب» في تصريحات صحفية، أن البرنامج يستهدف حوالي مليون سيدة من السيدات المستفيدات من الدعم النقدى «تكافل».

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "2 كفاية" نفذ خلال شهر يوليو 273 ألف زيارة منزلية ليصل إجمالي زيارات طرق الأبواب إلى 7 مليون زيارة حتى الآن.

وعن الاشتراك فى برنامج 2 كفاية، أعلنت الوزارة انه لابد من:-

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

-كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة اقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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