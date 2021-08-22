الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب فى نهر النيل بالوراق

غريق
غريق

تجري أجهزة البحث الجنائي بالجيزة تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق.

 

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد مروان مشرف مفتش مباحث قطاع الشمال و المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق و تبين أن الجثة لشاب يدعى "مصطفى. ن. ع" 22 سنة، يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما لقي طفل مصرعه اليوم السبت غرقا بمياه شاطىء إدكو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها لمستشفى إدكو المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغا من الأهالي بغرق طفل أثناء السباحة بشاطىء إدكو، وبالإنتقال والفحص تبين لمامور مركز أدكو أثناء قيام المجنى عليه مصطفى محمد عبدالرحمن  ١٠سنوات مقيم دمنهور بالسباحة فى مياه البحر جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

 

تم نقل الجثة مشرحة مستشفى إدكو المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

مركز شرطة المباحث الجنائية مصرع عامل النيابة العامة البحث الجنائي تقرير الطب الشرعي قوات الانقاذ النهري جثة في نهر النيل بالوراق

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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