مصر تشهد نهضة زراعية كبيرة و تستعيد ريادتها

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن السنوات الأخيرة شهدت نهضة زراعية كبيرة على كافة المستويات، بداية من زيادة الصادرات الزراعية، وتوسيع الرقعة الزراعية والبدء في مشروع مستقبل مصر الزراعي، الذي سيدفع بنحو 2.2 مليون فدان للمساحة الزراعية.

وأضاف محسن، في بيان له اليوم، أن مصر عملت نصب عينيها طوال الفترة الماضية، على استعادة الريادة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية.

وشدد عضو زراعة الشيوخ على أن اجمالي صادرات مصر الزراعية، وصلت إلى نحو 5 ملايين طن بالرغم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 100% والأرز والألبان، وبنسبة كبيرة في اللحوم الحمراء والأسماك.

وأشار محسن إلى أن الأرقام الرسمية، التي أوردها مجلس الوزراء بتسويق نحو 305 سلع زراعية في 160 دولة، كما تم فتح 11 سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق اليابانية.

وأفاد النائب أحمد محسن أن مصر حققت مراكز أولى لتصدير السلع الزراعية، ومنها المركز الأول في الموالح عالميا، والمركز الأول في الأسماك أفريقيا.

يذكر أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالزراعة وتطويرها على مختلف المستويات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي المصري.

فيما اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إشادة مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، إبراهيم دجاني خلال اجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين، بمثابة شهادة دولية ودليلًا قاطعًا على النجاح الذى حققته مصر فى هذه المشروعات الكبرى، وستعمل على جذب المستثمرين.

وأثنى رئيس لجنة النقل والمواصلات بالموضوعات التي ناقشتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارته لمصر خاصة فيما يتعلق بآفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.