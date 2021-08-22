الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم

استعلام
استعلام

رابط استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم.. يتسأل كثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة رابط الاستعلام الرسمي عن الصلاحية لخروج وعودة برقم الهوية لمقيم فى السعودية، لاحتياج الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية؛ لمعرفة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية.

وتستعرض "الدستور" الرابط الرسمي للاستعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية للمقيم.

رابط استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية للمقيم

الخطوات الصحيحة للاستعلام عن صدور التأشيرة لخروج وعودة المقيم فى المملكة، وهي كالآتي:

وتقوم منصة "أبشر الإلكترونية" بتوفير خدمة الاستعلام عن الصدور لتأشيرة الخروج والعودة للشخص المقيم فى السعودية، كما تتوفر هذه الخدمات من خلال منصة "مقيم"، ويتاح من خلال هاتين المنصتين القيام بالاستعلام عن الصلاحية للتأشيرة.

ويشترط لكي تستعلم عن صدور التأشيرة لخروج وعودة المقيم فى السعودية من خلال منصة "أبشر" أن يكون الوافد لديه حساب من خلال المنصة.

الخطوات الكاملة لتسجيل حساب من خلال منصة "أبشر"

(١) القيام بالدخول على منصة أبشر.
(٢) سجل من خلال الإضافة لاسم المستخدم وكلمة المرور.
(٣) تأكيد الدخول عبر استخدام رمز تحقق المستخدم من خلال الهاتف المحمول.
(٤) اضغط على قائمة خدماتي وتقوم باختيار الاستعلام، ومن ثم اختيار الجوازات.
(٥) اختار حالة تأشيرة الخروج والعودة.
(٦) قم إدخال رقم الإقامة كاملة الخاصة بك، ومن ثم إضافة رقم الهوية للكفيل، ورقم التأشيرة الخاصة به أو رقم الجواز.
(٧) قم بالضغط على "عرض" وستظهر في أمامك بيانات تأشيرة من الرقم الخاص بها وتاريخ الصلاحية، والنوع النهائي.

وسيتم إتاحة تأشيرة الخروج والعودة للمقيم بالذهاب والعودة إلي السعودية بعد الصدور بدون الحاجة لزيارة مديرية الجوازات أو السفارة المملكة في البلد للمقيم، وستكون الصلاحية لهذه التأشيرة تقترب من ما بين 90 لـ 120 يوم.

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صلاحية خروج وعودة رابط استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية للمقيم منصة أبشر السعودية صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

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حياة ثقافية كريمة

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