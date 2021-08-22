رابط استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم
رابط استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم.. يتسأل كثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة رابط الاستعلام الرسمي عن الصلاحية لخروج وعودة برقم الهوية لمقيم فى السعودية، لاحتياج الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية؛ لمعرفة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية.
وتستعرض "الدستور" الرابط الرسمي للاستعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية للمقيم.
رابط استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية للمقيم
الخطوات الصحيحة للاستعلام عن صدور التأشيرة لخروج وعودة المقيم فى المملكة، وهي كالآتي:
وتقوم منصة "أبشر الإلكترونية" بتوفير خدمة الاستعلام عن الصدور لتأشيرة الخروج والعودة للشخص المقيم فى السعودية، كما تتوفر هذه الخدمات من خلال منصة "مقيم"، ويتاح من خلال هاتين المنصتين القيام بالاستعلام عن الصلاحية للتأشيرة.
ويشترط لكي تستعلم عن صدور التأشيرة لخروج وعودة المقيم فى السعودية من خلال منصة "أبشر" أن يكون الوافد لديه حساب من خلال المنصة.
الخطوات الكاملة لتسجيل حساب من خلال منصة "أبشر"
(١) القيام بالدخول على منصة أبشر.
(٢) سجل من خلال الإضافة لاسم المستخدم وكلمة المرور.
(٣) تأكيد الدخول عبر استخدام رمز تحقق المستخدم من خلال الهاتف المحمول.
(٤) اضغط على قائمة خدماتي وتقوم باختيار الاستعلام، ومن ثم اختيار الجوازات.
(٥) اختار حالة تأشيرة الخروج والعودة.
(٦) قم إدخال رقم الإقامة كاملة الخاصة بك، ومن ثم إضافة رقم الهوية للكفيل، ورقم التأشيرة الخاصة به أو رقم الجواز.
(٧) قم بالضغط على "عرض" وستظهر في أمامك بيانات تأشيرة من الرقم الخاص بها وتاريخ الصلاحية، والنوع النهائي.
وسيتم إتاحة تأشيرة الخروج والعودة للمقيم بالذهاب والعودة إلي السعودية بعد الصدور بدون الحاجة لزيارة مديرية الجوازات أو السفارة المملكة في البلد للمقيم، وستكون الصلاحية لهذه التأشيرة تقترب من ما بين 90 لـ 120 يوم.