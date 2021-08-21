السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد المقاولين يخاطب المكاتب الاستشارية لترميم 1248 وحدة سكنية في بني سويف

المهندس محمد سامي
المهندس محمد سامي سعد

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المكاتب الاستشارية الكبرى بإعداد دراسة هامة لترميم وإصلاح العناصر الإنشائية لعدد 52 عمارة بواقع 1.248 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الشباب والمستقبل بالحي السكني الثاني بمدينة بني سويف الجديدة. 

مواصفات المناقصة للحصول عليها 

وأوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً. 

وأشار إلى أنه سيقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، لافتاً إلى أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 8000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وأضاف أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية، يوم الثلاثاء 21 سبتمبر بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين بالمكاتب الاستشارية فنيا بموعد فتح المظاريف الفنية.

اتحاد المقاولين يخاطب المكاتب الاستشارية باعداد دراسة لترميم 1248 وحدة سكنية بني سويف الجديدة

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حياة ثقافية كريمة

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