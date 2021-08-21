واشنطن: الولايات المتحدة تسعى لجعل العراق لاعبا أساسيا بالمنطقة

أكد ماثيو تولر السفير الأمريكي لدى بغداد، اليوم السبت، أن هناك فرصة مهمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ شكل العلاقة مع العراق.

وقال السفير الأمريكي لدى العراق، إن واشنطن تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بغداد في مجالات اقتصادية وإنسانية، حسب قناة "العربية".

وأوضح ماثيو تولر أن الولايات المتحدة تسعى لجعل العراق لاعبا أساسيا بالمنطقة، مشيرا إلى أن القوات العراقية تستطيع إكمال مهمة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد السفير الأميريكي، على أنهم الآن في المراحل الأخيرة لهزيمة داعش بشكل كامل، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعي أهمية العراق في المنطقة.