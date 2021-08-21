السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: الولايات المتحدة تسعى لجعل العراق لاعبا أساسيا بالمنطقة

ماثيو تولر
ماثيو تولر

أكد ماثيو تولر السفير الأمريكي لدى بغداد، اليوم السبت، أن هناك فرصة مهمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ شكل العلاقة مع العراق.

وقال السفير الأمريكي لدى العراق، إن واشنطن تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بغداد في مجالات اقتصادية وإنسانية، حسب قناة "العربية".

وأوضح ماثيو تولر أن الولايات المتحدة تسعى لجعل العراق لاعبا أساسيا بالمنطقة، مشيرا إلى أن القوات العراقية تستطيع إكمال مهمة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد السفير الأميريكي، على أنهم الآن في المراحل الأخيرة لهزيمة داعش بشكل كامل، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعي أهمية العراق في المنطقة.

ماثيو تولر الولايات المتحدة العراق بغداد واشنطن داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تنشر صورة غامضة بعد عقد قران أحمد سعد

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة لـ41

حالته خطيرة.. إصابة جندي إسرائيلي بنيران من غزة

إصابة 17 فلسطينيًا في قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة