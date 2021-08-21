السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 70 طن مخلفات وإزالة حالة تعد في حملات مكثفة بالمنيا (صور)

حملات إزالة المخلفات
حملات إزالة المخلفات بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، السبت، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بالقرى التابعة لها حيث تمكنت من رفع 70 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي كما نجحت في إزالة حالة تعد في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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حملات إزالة المخلفات بالمنيا

وقال اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحلية القروية نظمت عددًا من حملات النظافة المكثفة حيث تمكنت الوحدة المحلية لقرية دمشير من رفع 35 طن مخلفات خلال حملة علي مناطق أولاد الشيخ والمستودع ومدخل عزبة زكريا والشونية وترعة عبده وطريق عزبة الطوبجي حتي كوبري الشيخ علاء وقرية نزلة الفلاحين وكوبري المحيط وطريق السبخة المؤدي إلى كوبري عزبة الحكيم.

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حملات إزالة المخلفات بالمنيا

وأضاف رئيس المدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين قام برفع 15 طن تراكمات ومخلفات من منطقة ابوفليو.

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حملات إزالة المخلفات بالمنيا

أكد محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة ان قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى المنظومة بنطاق القرية والتوابع حيث تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة خلال عدد من حملات النظافة المكثفة بنطاق القرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا.

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حملات إزالة المخلفات بالمنيا

أضاف رئيس القرية أن قسم التنظيم بالقرية تمكن من إزالة حالة تعد في المهد بقرية صفط الشرقية بمساحة 18 سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالة المخالف للنيابة العسكرية. 

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حملات إزالة المخلفات بالمنيا

وأوضح رئيس مدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي نوع من أنواع التعدي وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات إزالة المخلفات بالمنيا

حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
حملات إزالة المخلفات بالمنيا
المنيا رفع مخلفات إزالة تعدي حملات مكثفة بالقري اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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