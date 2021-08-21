المرض النفسي وراء انتحار فتاة في كرداسة

دفع المرض النفسي فتاة تبلغ من العمر 23 عاما للانتحار شنقا داخا غرفتها في كرداسة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا بمصرع فتاة داخل منزلها في كرداسة، وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين أن الفتاة معلقة بحبل داخل غرفتها.

وبإجراء التحريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم كرداسة، تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار شنقا داخل غرفتها، وأنها تعاني من مرض نفسي، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.