«الزراعة» تشن حملات على أسواق ومحلات وثلاجات عرض وبيع اللحوم

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية اليوم، حملات على المجازر وأسواق اللحوم وثلاجات عرض اللحوم للحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطري، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع المحافظات، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى.

ومرت الحملات على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وأضاف أن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية التي تشمل أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.