السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. الإنتاج يهبط لدوري الدرجة الثانية

الإنتاج الحربي و
الإنتاج الحربي و الزمالك

هبط فريق الإنتاج الحربي لدوري الدرجة الثانية، بعد تعادله أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت 21-8-2021 على استاد السلام بهدف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

افتتح حسن ياسين التسجيل للإنتاج في الدقيقة 16.

وقبل نهاية المباراة تمكن عادل بدر من تعديل النتيجة للاتحاد السكندري في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الإنتاج الحربي رصيده إلي 27 نقطة في المركز السابع عشر، ويفقد آماله للبقاء في الدوري الممتاز.

كما ارتفع رصيد نادي الاتحاد السكندري إلي النقطة 44 في المركز السادس.

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