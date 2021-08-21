إيرادات «ديارنا» واستئناف صرف الدعم.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، السبت، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

«التضامن»: إيرادات «ديارنا» بمارينا ستصل لـ11 مليون جنيه

توقع عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، أن تصل إيرادات معرض «ديارنا مارينا» إلى 11 مليون جنيه، ومن المقرر أن تنتهى فعالياته الأربعاء.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن في تصريحات لـ«الدستور» أن معرض «ديارنا» بمارينا يعد من أهم المعارض التي تتم على مدار العام، نظرا للإقبال الكبير عليه ما يعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق.

ارتفع 6 أضعاف.. تفاصيل تطور موازنة الدعم النقدي منذ 2014

كشف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، عن تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 - 2021، موضحا أن قيمة الدعم خلال 2014 - 2015 بلغت 3.70 مليار جنيه، فيما بلغ الدعم فى 2015 - 2016 حوالي 9.5 مليار جنيه، ووصل الدعم فى 2016 - 2017 إلى 12.20 مليار جنيه، وفى عام 2017 - 2018 وصلت الموازنة إلى 16.80 مليار جنيه، اما فى 2018 - 2019 بلغت الموازنة 17.56 مليار جنيه، وفى 2019- 2020 بلغت 18.50 مليار جنيه، ووصلت الموازنة إلى 19 مليار جنيه خلال 2020 - 2021، فيما تصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 – 2022.

«التضامن» تستأنف صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة».. غدًا

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، لمن تخلف عن الصرف منذ بداية الشهر.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

غدا.. خبير بالطب الشرعي يكشف التفاعلات المؤثرة على نتيجة فحص المخدرات

يستضيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي، غدا الأحد، من خلال بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساءًا على الصفحة الرسمية للصندوق "فيسبوك".