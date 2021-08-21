السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في البساتين

حبس
حبس

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بمنطقة البساتين بأسلوب التسلق.

ألقت مباحث قسم شرطة البساتين، برئاسة المقدم محمد السيسي، القبض على لص سرق مشغولات ذهبية تقدر بمبلغ 400 ألف جنيه من داخل شقة سكنية، بأسلوب التسلق. 

وورد بلاغ لرئيس مباحث البساتين، من ربة منزل مفاده اكتشافها سرقة مشغولات ذهبية تقدر ثمنها بـ 400 ألف جنيه، من داخل شقتها بمنطقة البساتين. 

وبالانتقال وعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه مسجل خطر مقيم بمنطقة المثلث بمدينة حلوان. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات لدي عميله سيئ النية صاحب محل ذهب بمدينة حلوان ويدعي بهجت، بمبلغ 11 ألف جنيه، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على المسروقات. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة مصوغات ذهبية البساتين التسلق

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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