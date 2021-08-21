«حياة كريمة» فى الوادى الجديد: مستقبل أفضل لأهالى الواحات بفضل المبادرة الرئاسية

فى محافظة الوادى الجديد، لم تكتف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير المرافق والبنية التحتية الأساسية فى مجالات الطرق والنقل، بل عملت، ولا تزال، على تطوير القرى التى عانت لسنوات من الفقر والإهمال بشكل شامل، مع تحديث كل المنشآت الصحية والتعليمية والبيطرية، ما أثر إيجابًا على حياة سكان المناطق النائية بالمحافظة بشكل كبير.

«الدستور» ترصد آراء سكان الوادى الجديد فى المشروعات التى تنفذها «حياة كريمة» فى قراهم، وتأثيرها على حياتهم اليومية، بعدما دخلت قرى المحافظة ضمن أعمال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.

حسن عادل: أحدثت طفرة كبيرة فى تربية وعلاج الحيوانات

قال حسن عادل، أحد سكان واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحقق طفرة كبيرة فى مجال تربية الحيوانات والعلاج البيطرى بالواحة، بعدما أنشأت وحدة بيطرية حديثة متطورة لعلاج الحيوانات والحفاظ عليها.

وأضاف «حسن»، البالغ من العمر ٣٥ عامًا، ويعمل فى مجال تربية الماشية، أنه اعتاد على إنفاق الكثير من الأموال على الطبيب البيطرى الذى يأتيه مرة واحدة شهريًا ليطمئن على أحوال حيواناته، خاصة أن الوحدة البيطرية القديمة كانت تفتقر لكل أدوات الكشف والعلاجات، مشيرًا إلى أن «التطوير الذى شهدته الوحدة البيطرية يجعلها على مستوى عالمى، لذا ننتظر افتتاحها بفارغ الصبر».

وتابع: «أغلب سكان القرية يعملون فى مجال الزراعة وتربية المواشى، ما يجعل الوحدة البيطرية على رأس مطالبهم، لذا تحدث كثيرون عنها لشباب المبادرة أثناء جولاتهم الميدانية لرصد متطلبات الأهالى».

إسراء عبدالوهاب: انتهى زمن المياه الملوثة

أكدت إسراء عبدالوهاب، إحدى سكان قرية على بن أبى طالب التابعة لمركز الفرافرة، أن مبادرة «حياة كريمة» أنقذت القرية من كارثة بيئية وصحية، حيث كانت غارقة فى مياه الصرف الصحى، وأجرت عملية تنظيف موسعة للشوارع من المياه الملوثة، ومدت خطوط شبكة الصرف الجديدة.

وأضافت «إسراء» أن المصارف القديمة كانت السبب فى انتشار الحشرات والأوبئة، وتسببت فى وفاة الكثير من الأهالى، مشيرة إلى أن «المبادرة حمت الأطفال والكبار من أزمة المصارف القديمة». وذكرت أن «حياة كريمة» غيّرت منظومة الصرف وأنقذت حياة الأهالى من الأمراض، ووفرت محطات لمعالجة المياه.

أحمد محمد: قضت على الباعة الجائلين

رأى أحمد محمد، ٣٠ عامًا، من سكان قرية «أبومنقار»، التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أن «حياة كريمة» هى النور الذى أعاد الحياة للقرى التى عانت من التهميش لسنوات، إذ عملت المبادرة على تطوير البنية التحتية لقريتهم، بعد افتقارها للمرافق والخدمات.

وقال إن المبادرة الرئاسية دعمت وجود العديد من الأسواق المختصة ببيع المنتجات التى يحتاجها الأهالى، فخصصت مجمعًا تجاريًا للخضروات والفاكهة، والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء، وشملته بالرقابة الدقيقة، كما قضت على ظاهرتى الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

عبدالوهاب: حوادث السيارات انتهت بعد تطوير الطرق

شدد عبدالوهاب عبدالحق، ٥٠ عامًا، ويعمل فى مجال الزراعة بقرية اللواء صبيح بالظهير الصحراوى لواحة الفرافرة، على أن مبادرة «حياة كريمة» طوّرت الطرق المؤدية للقرية ما قلل من الحوادث.

وقال عن مبادرة «سكن كريم»: أعادت بناء المنازل المتهالكة، كما وفرت المبادرة الرئاسية فرص عمل كثيرة لشباب ونساء القرية، بعد تدريبهم على بعض المهن والحرف اليدوية.

وأضاف أن المبادرة موّلت مشروعات الشباب عبر منحهم قروضًا ميسرة، ودعمت أصحاب الصناعات اليدوية وذوى الاحتياجات الخاصة، كما وفرت مواصلات آمنة من وإلى القرية، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على هذه الإنجازات الكثيرة.

أحمد زكى: أنشأت مراكز للخدمات الحكومية

ذكر أحمد زكى، من أبناء مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أن مبادرة «حياة كريمة» نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية فى قريته، من بينها إنشاء مجمع للخدمات وتطوير الوحدة الصحية، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية أعادت بناء البيوت المتهالكة ووفرت تمويلات للمشروعات الشبابية الصغيرة. وقال «زكى» عن بلدته: «كانت تعانى من نقص الخدمات منذ سنوات طويلة، قبل أن تصلها مبادرة حياة كريمة؛ لتوفر مستقبلًا أفضل للجميع»، مشيرًا إلى أن شباب المدينة استطاعوا تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة، ولم يعد الأهالى مضطرين للسفر لاستخراج أوراق رسمية بعد إنشاء مركز الخدمات بالقرية.