التامين على الثروة الحيوانية يعقد ندوة إرشادية بالمنوفية

كلف اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس صندوق التامين على الثروة الحيوانية فروع الصندوق بالمحافظات بتنظيم عددا من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بالخدمات المقدمة من الصندوق لصالح صغار المربين.

وقال «صابر» في تصريحات صحفية السبت إنه تم تنظيم ندوة إرشادية في سوق أشمون العمومي للماشية بمحافظة المنوفية لاستعراض الخدمات التي يقدمها للصندوق للمربين لحماية ماشيتهم من مخاطر الأمراض الوبائية وإجراء التحصيات اللازمة للثروة الحيوانية أو التوعية بكيفية الوقاية من الأمراض.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الحفني رئيس فرع الصندوق بالمنوفية إن الندوة الإرشادية التي أقيمت في سوق أشمون للماشية برعاية الدكتور عادل حصحص وكيل وزارة الزراعة للطب البيطري والدكتور صبري الفخراني مدير إدارة الخدمات بمحافظة المنوفية، حيث تم استعراض الدور الحيوي الذي يقدمه صندوق التأمين على الثروة الحيوانية في التعويض ضد النفوق والذبح والسطو والحريق وكذلك تفعيل كروت الخصم الخاصة بالأدوية والأعلاف بالمحافظة وزيادة نسبة التامين بالمحافظة التي تزيد بنسبة 58%عن العام الماضي بتوجيهات الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الزراعة للطب البيطري.