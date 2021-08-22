الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إعلان أسماء الفائزين فى المرحلة الأولى من مسابقة مايكروسوفت العالمية

مسابقة مايكروسوفت
مسابقة مايكروسوفت العالمية

أعلن قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، وتحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى بالقاهرة عن فتح أبواب مسابقة Microsoft Office Specialist World Championship، وتعد تلك المسابقة من أكبر المسابقات التي تتم على مستوى العالم في الحاسب الآلي، وتقام في شهر أغسطس من كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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مسابقة مايكروسوفت العالمية  

ويشارك في تلك المسابقة أكثر من 150 دولة للتنافس على  أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم، ويتم اختيار الطلاب من حيث السرعة في الإجابة وأعلى درجة في الامتحان، ويتم اختيار الفائزين للانضمام إلى المعسكر النهائي في المسابقة، والتي تتم في الولايات المتحدة الأمريكية Gmetrix، وتتضمن برامج المسابقة : «Word 2016 core / 2019، Excel 2016 core / 2019، PowerPoint 2016 core / 2019».

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مسابقة مايكروسوفت العالمية  

وتم اختيار 90 طالبًا من المتقدمين في تلك المسابقة، وتم الإعلان عنهم في مؤتمر صحفي اليوم في تمام الساعة السابعة بحضور مسئولين من وزارة التربية والتعليم، وسيتم اختيار 10 طلاب من بين 90 طالبًا بعد دخولهم إلى معسكر محلي من يوم 25 أغسطس وحتي 27 أغسطس، وسوف يتلقون بعض التدريبات ويقومون ببعض الأنشطة  ثم يتم تحديد الطلاب عن طريق اختبار دولي يعقد  بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ليشاركوا في المسابقة الدولية  Microsoft Office Specialist World Championship بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. 

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة في تنمية مواهب الطلاب عن طريق المسباقات الدولية والمحلية والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب عن طريق المعسكرات التابعة للوزارة.

مسابقة مايكروسوفت العالمية
مسابقة مايكروسوفت العالمية
مسابقة مايكروسوفت العالمية
مسابقة مايكروسوفت العالمية
مسابقة مايكروسوفت العالمية
مسابقة مايكروسوفت العالمية
مسابقة Microsoft Office Specialist World Championship طالبا الامتحان المعسكر النهائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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