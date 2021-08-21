السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 شروط تمكنك من الالتحاق بكلية الشرطة في قسم الضباط المتخصصين

الشرطة
الشرطة

 كشف اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن الشروط الخاصة بالالتحاق بقسم الضباط المتخصصين والتي تتمثل في الآتي: أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون الطالب حسن السيرة، وألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم.

شروط الالتحاق بكلية الضباط المتخصصين

وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 وألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم أنه بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021  يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

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تنسيق كلية الشرطة 2021.. تعرف على خطوات التقديم والالتحاق عبر الإنترنت

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الأوراق المطلوبة للتقديم فى كلية الشرطة 2021

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كل ماتريد معرفته عن تقديم كلية الشرطة 2021 وشروط التقديم

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موقع تقديم كلية الشرطة 2021 وشروط التقديم

الحد الأنى للقبول في أكاديمية الشرطة للمتخصيين

وتضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام  أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وكان رئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن في وقت سابق، موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 فى قسم الضباط المتخصصين.

وأوضح إبراهيم، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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