«معنديش فلوس أكلهم».. تفاصيل إشعال أب النيران في أسرته ببني سويف

«عايز أبيع الشقة.. معنديش فلوس أكلهم».. كانت هذه أولى كلمات أب متهم بإشعال النيران في أسرته خلال اعترافاته أمام النيابة في بني سويف.

بداية القضية

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول آمال قرني سعيد، 46 عاما، مصابه بحروق في الوجه والذراعين والساقين، ونجلتيها وفاطمة أحمد محمد، 19 عاما، مصابة بحروق متعددة من الدرجة الثالثة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأسماء أحمد محمد، 16 عاما، مصابة بحروق متعددة بالجسم.

تحريات المباحث: مادة ملتهبة استعملها في الحريق

وتبين من التحريات الأولية، التي أشرف عليها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، بإضرام أحمد محمد حسن، 51 عاما، عاطل، الزوج، النيران في زوجته ونجلتيه، باستخدام مادة ملتهبه "بنزين".

وأسفرت عن إصابته بحروق في يده، نتيجة خلافات بينه وبين وأسرته لرغبته في بيع الشقة التي يقطنون بها ورفضت الأسرة البيع.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إن ابنته لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة في الجسم، بسبب ما قام به وإصابة والداتها وأشقائها بحروق متفرقة بالجسم، مؤكدا ارتكاب الواقعة.

وذكر المتهم: «مش عارف آكلهم وعايز أبيع البيت وهم بيعاندوني»، فوجهت له النيابة تهمة القتل العمد بسبق الإصرار والترصد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.