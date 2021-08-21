السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسوان يزور طلاب اتحاد الجامعة

جولة رئيس جامعة أسوان
جولة رئيس جامعة أسوان

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، السبت، المجلس الأعلي للجامعات المنعقد بجامعة الإسكندرية.

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جولة رئيس جامعة أسوان 

على هامش حضور المجلس، قام عثمان بزيارة لطلاب الفوج الثالث من رحلات مرسى مطروح- إسكندرية وذلك ضمن الخطة الصيفية  للجامعة من رحلات مرسى مطروح إسكندرية.

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جولة رئيس جامعة أسوان 

ووجه رئيس الجامعة الطالب إسلام يوسف رئيس إتحاد طلاب جامعة أسوان بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة الطلاب وزيارة الأماكن التاريخية بمحافظة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وغيرها من المعالم التاريخية والثقافية بالمحافظة.

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جولة رئيس جامعة أسوان 

وقدم رئيس الاتحاد الشكر والتقدير للدكتور أيمن عثمان  الذى يقدم دعم كبير وغير محدود لإتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية وايضاً دعمه لخطة الرحلات الصيفية التي قدمها إتحاد طلاب الجامعة وتم اعتمادها، إضافة لدعمه لإتحاد طلاب والقيادات الطلابية من أبناء الجامعة  لتخريج قادة المستقبل من الشباب لخدمة الوطن.

أسوان لقاء الإسكندرية رئيس اتحاد المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة أسوان جامعة أسوان

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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