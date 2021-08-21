رئيس جامعة أسوان يزور طلاب اتحاد الجامعة
شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، السبت، المجلس الأعلي للجامعات المنعقد بجامعة الإسكندرية.
على هامش حضور المجلس، قام عثمان بزيارة لطلاب الفوج الثالث من رحلات مرسى مطروح- إسكندرية وذلك ضمن الخطة الصيفية للجامعة من رحلات مرسى مطروح إسكندرية.
ووجه رئيس الجامعة الطالب إسلام يوسف رئيس إتحاد طلاب جامعة أسوان بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة الطلاب وزيارة الأماكن التاريخية بمحافظة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وغيرها من المعالم التاريخية والثقافية بالمحافظة.
وقدم رئيس الاتحاد الشكر والتقدير للدكتور أيمن عثمان الذى يقدم دعم كبير وغير محدود لإتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية وايضاً دعمه لخطة الرحلات الصيفية التي قدمها إتحاد طلاب الجامعة وتم اعتمادها، إضافة لدعمه لإتحاد طلاب والقيادات الطلابية من أبناء الجامعة لتخريج قادة المستقبل من الشباب لخدمة الوطن.