حياة ثقافية كريمة

أسعدنى جدًا أن أقرأ أخبارًا متتالية عن قوافل ثقافية تجوب قرى مصر المختلفة، وعن مسرح متجول بدأ عروضه اليوم فى مركز الحسينية شرقية، هذا إسهام ضرورى جدًا فى مشروع حياة كريمة، لا حياة كريمة دون معرفة، مطلوب تنمية أهلنا فى الريف اقتصاديًا وثقافيًا أيضًا، الثقافة هى التى تصوغ رؤية الإنسان للعالم، وتقوده للوعى بذاته، ولمجتمعه، الثقافة هى المحارب الأول للتطرف.. المتطرف الذى يقابل ويجند مواطنًا يقدم له رؤية للعالم، هو لا يقول له تعال نقتل الناس فى البداية، هو يقدم له تصورًا للعالم يدّعى أنه من صحيح الدين، يقسّم له العالم إلى معسكرين، ويطلب منه أن يكون فى المعسكر الذى يدّعى أنه معسكر الإيمان، وتبدأ الخطوات خطوة وراء خطوة، حتى النهاية المعروفة.. الثقافة تقدم تصورًا عكسيًا للعالم، يقوم على الانفتاح، الإنسانية، حب الحق، والخير، والجمال، وبالتالى من المهم جدًا حضور الثقافة فى تطوير حياة الناس.. المثقفون عليهم أيضًا دور كبير، القوافل الثقافية لا يجب أن تكون عملًا روتينيًا، كبار مثقفينا عليهم دور تجاه هذا الوطن، حتى لو اختلف بعضهم مع بعض فى سياسات الحكومة، فالوطن باقٍ، والسياسات متغيرة، أذكر أننى وأنا شاب صغير، استمعت للأستاذ أحمد بهاء الدين فى الهيئة العامة للكتاب، فتغير موقفى من التيار الإسلامى، كان يقدم نقدًا عقليًا راقيًا لموقف المتطرفين من المرأة.. من المهم جدًا أن يسمع الناس نجوم الفكر وجهًا لوجه، وأن يشعروا أنهم منهم، ولهم، وأنهم ليسوا كائنات تليفزيونية تظهر عبر الشاشات فقط، أكثر من زميل موهوب جاء ليعمل فى القاهرة لأنه قابل كاتبًا أو أديبًا بالصدفة فى مؤتمر أدباء الأقاليم، مثلًا.. كنت أسأل نفسى.. وماذا عن المواهب التى لم يقيض لها أن تقابل أحدًا بالصدفة؟ كبار كتابنا ومثقفينا عليهم أن يأخذوا زمام المبادرة، وأن يتواصلوا مع وزارة الثقافة للمشاركة فى لقاءات ثقافية فى المراكز والمدن المختلفة.. لا بد أيضًا من زيادة ميزانية الكتب المدعومة، سواء فى مكتبة الأسرة، أو الثقافة الجماهيرية. مطلوب أن تكون هناك طبعات خاصة للقرى المستهدفة بمشروع حياة كريمة، كتب لا تطبع فى القاهرة، ولا تستهدف المقيمين فى المدن الكبرى التى استأثرت بكل شىء تقريبًا منذ عقود طويلة.. بعد مرحلة معينة وبعد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية سيكون من المهم جدًا تطوير الصحافة المحلية التى تخاطب المناطق المختلفة وتعبر عن المجتمعات المحلية بمشاكلها وعاداتها وتقاليدها والإنجازات التى تتم فيها، الصحافة المحلية إحدى أدوات المعرفة، وبناء الوعى، وانتزاع المواطن من الآليات الثقافية للتطرف، والتى تحصر عالمه فى الطقوس الدينية والفتاوى، والكتب التراثية، قد يكون هذا مشروعًا يرعاه اتحاد شباب الجمهورية، أو الأعلى للإعلام، أو وزارة الحكم المحلى.. لكنه نافذة جديدة للصحافة المصرية، ووسيلة تواصل أكيدة مع عشرات الملايين نسيتهم العاصمة منذ عقود.. وقد آن الأوان أن ينتهى كل هذا النسيان.