السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فنان تشكيلى يرسم لوحة لـ«مريم»: «حبيبة المصريين» مسلمين ومسيحيين

المهندس المعمارى
المهندس المعمارى والفنان التشكيلى كيرلس جورج فينار

 

رسم المهندس المعمارى والفنان التشكيلى كيرلس جورج فينار، لوحة فنية خلابة للعذراء مريم، هدية لكنيسة العذراء مريم والملاك رافائيل بالهانوفيل فى العجمى بالإسكندرية، حبًا وتقديرًا لـ«أم النور»، فى موسم صومها وعيدها الذى تحتفل به الكنيسة المصرية.

وقال كيرلس جورج إنه رسم العديد من اللوحات بكنيسة العذراء مريم والملاك رافائيل بالإسكندرية من قبل، ومع قدوم «عيد العدرا» أرادت الكنيسة تصميم لوحة للسيدة العذراء، فسافر من قريته بالمنيا إلى الإسكندرية على الفور لرسم لوحة «البتول»، لكنه رسمها بطريقة غير معتادة، واستغرقت منه نحو ١٠ أيام، واستعان فيها بأفكار الرسام العالمى «رافايلو» أحد فنانى عصر النهضة.

وذكر أن اللوحة على مساحة ٢ متر ونصف المتر، ورسمها بألوان زيتية ومزج فيها أكثر من ١٥ لونًا على توال «قماش» وثبتت على خشب، مشيرًا إلى أن اللوحة ترمز للسيدة العذراء، وهى خارجة بالمسيح من السماء وسط السحاب، كأنها تبشر الخليقة بالفرحة وترسل لهم الطمأنينة.

وتابع: «الملكان الصغيران بجانب العذراء، يطيران فى السماء فرحين، والملاك على اليمين هو رافائيل الملقب بـ(مفرح القلوب) وشفيع الكنيسة، الذى سميت الكنيسة على اسمه هو والسيدة العذراء، والملاك الثانى على اليسار هو (سوريال) ويهتف لخروج العذراء والسيد المسيح من بين السحاب». واختتم: «العدرا محبوبة من الكل، مسلمين ومسيحيين، لأن دايمًا بتفرحنا، وكنائس مصر كلها انتظرت عيد السيدة مريم العذراء، ونهضتها الروحية».

 

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حياة ثقافية كريمة

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