«كان ياما كان» جديد أحمد مرسي عن قصور الثقافة

يصدر قريبًا للدكتور أحمد مرسي كتاب "كان ياما كان"، وذلك عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وذكر جرجس شكري أمين عام النشر بقصور الثقافة، لـ"الدستور":" أن الكتاب سيطرح قريبًا بالأسواق، وهو كتاب جديد للدكتور أحمد مرسي وليس إعادة طبع.

والدكتور أحمد مرسي هو أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة ولد فى 1 يناير 1944، كفر الشيخ.

حصل على ليسانس اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1963، ماجستير فى الآداب قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1966، دكتوراه فى الآداب مع مرتبة الشرف "أدب شعبى" قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

شغل الكثير من المناصب في وزارة الثقافة منها مدير مركز الفنون الشعبية، وزارة الثقافة من عام 1976 حتى 1978 (ندبا)، رئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وزارة الثقافة عام 1987، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الشعبى عام 1997، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب بوزارة الثقافة سابقًا.

والدكتور أحمد مرسي له العديد من المؤلفات في التراث الشعبي والفلكلور وغيرها، ومنها الأغنية الشعبية: دراسة ميدانية فى منطقه البرلس، عام 1966، المأثورات الشعبية الادبية: دراسة ميدانية فى منطقة الفيوم، عام 1969، دراسات فى الفولكلور (مع أخرين)، عام 1971، الأغنية الشعبية، عام 1971، مقدمة فى الفولكلور، عام 1975، الفولكلور والإسرائيليات، عام 1976، الأغنية الشعبية: مدخل الى دراستها، عام 1982، المأثورات الشفاهية (ترجمة)، عام 1982، الأدب الشعبى وفنونه، عام 1985، عالم نجيب محفوظ (بالإسبانية) مع آخرين، مدريد ، عام 1989، ثانيًا: الأبحاث المنشورة: نشر له كثير من المقالات والأبحاث فى المجالات المتخصصة منها، مجلة الفنون الشعبية – القاهرة، الأغنية الشعبية: خصائصها ومقوماتها، (العدد 2)، 1965، استلهام المأثورات الشعبية فى الأعمال الفنية، (العدد 4)، عام 1967، القاهرة فى الأغنية الشعبية، (العدد 9)، عام 1969، الذات الفردية والذات الجمعية فى السير الشعبية العربية، (العدد 49)، عام 1995، دراسة الفولكلور فى مصر، (العدد 7)، عام 1998، مجلة عالم الفكر – الكويت، الفولكلور ومشكلات الحضارة المعاصرة، عام 1972، الايثولوجيا والمجتمع، عام 1972، مفهوم الشر فى الادب الشعبى، عام 1986، الفولكلور والاسرائيليات بغداد، عام 1977، صورة المرأة فى الادب الشعبى العربى، الأدب الشعبى والعادات والتقاليد، عام 1986.