تجفيف «مستنقعات» تونس

بنبرة حادة متحدية قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إن «بعض الأشخاص الذين لا يعيشون إلا فى المستنقعات» يقولون إن القرارات الاستثنائية، التى اتخذها فى ٢٥ يوليو الماضى «مبنية على توازنات وهمية فى رءوسهم»، وأكد أنه اتخذ تلك القرارات بناء على قناعاته، واستجابة لمطالب الشعب. وأشار، فى مقطع فيديو عرضته الرئاسة التونسية، مساء الخميس، إلى أن تونس تعانى «جائحة سياسية»، تضاف إلى بقية الجوائح الصحية وملفات الفساد.

الحكومات، تتعاقب، أما الدولة فتستمر، كما قال الرئيس التونسى، الذى أكد أنه سيقابل التحدى بالتحدى، ولن يقبل إلا بالانتصار، ووعد بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام. أما المطالبات بـ«خريطة طريق»، فوصفها بأنها «تعتمد على مفاهيم تأتى من الخارج، ويرددها البعض دون معرفة معناها»، ودعا المطالبين، ساخرًا، بأن «يتوجهوا إلى كتب الجغرافيا ليطلعوا على الخرائط والبحار والجبال والقارات»، وأكد مجددًا أنه «لن تكون هناك عودة إلى الوراء».

بدا واضحًا أن الرئيس التونسى أراد أن يستبق الإعلان عن الحكومة الجديدة بإجراء تغييرات جذرية على أجهزة الدولة، خاصة الأمنية، بعد أن ظلت تحت سيطرة الإخوان، أو محل تجاذب، طوال السنوات العشر الماضية. إذ قام صباح الخميس بتعيين تسعة مسئولين أمنيين كبار، من بينهم مديرو المخابرات والأمن العام ومكافحة الإرهاب، بعد أن قام فى اليوم السابق بتغيير مدير عام الأمن الوطنى، وآمر الحرس الوطنى، إضافة إلى اختياره رضا غرسلاوى، مستشار الأمن، وزيرًا للداخلية، منذ ثلاثة أسابيع.

تفسيرًا لذلك، أو تأكيدًا على أهميته، اتهم الرئيس التونسى، أمس الأول الجمعة، أطرافًا سياسية، تقول إن مرجعيتها هى الإسلام، بالتخطيط لاغتياله، واصفًا تلك الأطراف بأنها «دأبت على الخيانة» وتأليب الدول الأجنبية ضده وضد تونس. وشدّد على ضرورة التصدى للأسباب التى أدت إلى تأزم الأوضاع «بعد عشرات السنين من التنكيل بالشعب وسرقة ثرواته، ومن النصوص التى لا أثر لها إلا فى حدود المطبعة الرسمية».

كعادته، كاد المريب أن يقول خذونى، وأعلن فتحى العيادى، المتحدث باسم «حركة النهضة»، فى تصريحات لإذاعة «موزاييك»، أمس السبت، أن «الحركة منشغلة بما جاء على لسان رئيس الجمهورية حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وتدعو النيابة العمومية إلى التحقيق فى الموضوع وإنارة الرأى العام». وتعليقًا على تصريحات سعيد بشأن «خريطة الطريق»، قال المتحدث باسم الحركة الإخوانية إن تونس دون خريطة طريق لا يمكن أن تكون فى وضع أفضل، وطالب برفع الإجراءات الاستثنائية وعودة البرلمان وتشكيل الحكومة.

من المستنقع نفسه، وربما من مستنقع آخر، قال عدنان منصر، الذى كان رئيسًا لديوان منصف المرزوقى، وأمين عام حزبه، إن أمام الرئيس «خيارين لتجاوز حالة الانغلاق السياسى. الأول يتمثل فى تعيين رئيس حكومة على أساس الولاء لا غير، وهذه التجربة لن تصمد أكثر من شهرين، بالنظر للحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تمر بها تونس، وقد يدفع قيس سعيد ثمن هذا الاختيار». أما الخيار الثانى فيتمثل فى تعيين رئيس حكومة «على أساس الكفاءة، وبناء على تمتعه بخلفية اقتصادية ومالية، ودراية بمختلف الملفات، غير أن هذه الشخصية لن ترضى بلعب دور مساعد لرئيس الجمهورية، ما يجعل الخيارات أمام قيس سعيد صعبة ومعقدة».

الثابت، هو أن الرئيس التونسى استجاب، فى ٢٥ يوليو الماضى، لمطالب التونسيين، الذين تظاهروا فى ذلك اليوم، احتجاجًا على اختطاف جماعة «الإخوان» البلاد، وقرر تجميد عمل البرلمان، الذى هيمنت عليه الجماعة، وإقالة رئيس الحكومة التابع لها، استنادًا إلى المادة ٨٠ من الدستور التونسى، التى تتيح لرئيس الجمهورية «اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم».

المهلة الدستورية، المحددة بشهر واحد، من المفترض أن تنتهى بعد غدٍ الثلاثاء، وتنتهى معها حالة «التدابير الاستثنائية»، التى اتخذها الرئيس التونسى فى ٢٥ يوليو الماضى. من المنتظر أن يستمر تجميد البرلمان، مع تعليق العمل بالدستور، وتشكيل لجنة خبراء، لتعديل المواد الخاصة بنظام الحكم، وقانون الانتخابات. وكنا قد أشرنا، فى مقال سابق، إلى أن نص المادة ٨٠ المرتبك، كغالبية مواد دستور ٢٠١٤، أتاح للإخوان وتابعيهم أن يشككوا فى دستورية القرارات. ورأينا أن الخطأ الوحيد، الذى وقع فيه الرئيس التونسى، هو عدم تعطيله ذلك الدستور، الذى أثبت الواقع، وعشرات الوقائع، عدم قدرته على ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة.

.. وأخيرًا، نرى ضرورة أن يبدأ الرئيس قيس سعيد، فورًا، فى تجفيف المستنقعات، بدلًا من مخاطبة، أو مناكفة، الذين يعيشون فيها. ولتكن الخطوات الأولى هى حل «حركة النهضة» وسحق جهازها السرى، وإغلاق مقرات ما يوصف بـ«الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»، وغيره من الكيانات الإرهابية والداعمة للإرهاب، التى تدور فى فلك التنظيم الدولى للإخوان.