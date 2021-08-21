خسارة لا تقدر بثمن.. تعرض «عمود النصر» في برلين للسرقة

تعرض عمود النصر Siegessäule وهو أحد المعالم السياحية البارزة في برلين، للسطو من قبل مجهولين، ما ألحق به خسائر مادية وتاريخية كبيرة.

ووفقا لصحيفة برلينر تسايتونغ فقد سرق اللصوص صفائح نحاسية تاريخية من على سقف ثلاثة من أصل أربعة مداخل للنصب التذكاري، حيث قدرت الخسائر بمئات الآلاف من اليوروهات.

وقال تقرير الشرطة السبت 21 أغسطس 2021 إن عمال الصيانة، لاحظوا اختفاء الصفائح، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي حققت بالحادث، حيث يعتقد أن اللصوص قاموا بسرقة الصفائح ليلا، في جنح الظلام.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الأضرار المادية وحدها جسيمة، في حين أن الخسائر التاريخية لا تقدر بثمن. وفقًا للتقديرات الأولية، لحقت أضرار بقيمة عدة مئات الآلاف من اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تضررت المادة الهيكلية للسقف.