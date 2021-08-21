وفد من مصر للطيران وشركاتها التابعة يتفقد مطار برنيس الدولي

زار وفد برئاسة الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مطار برنيس الدولي.

وضم الوفد رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لمصر للطيران وممثلي كافة الإدارات المعنية بالتشغيل كقطاع التشغيل والتخطيط والتجاري والأمن ونظم المعلومات والعلاقات العامة وغيرها من أجل الوقوف على اختيار المواقع اللوجستية وأماكن التشغيل وتواجد فرق العمل المختلفة بالمطار، استعدادا لبدء التشغيل الفعلي وتسيير رحلات منتظمة لمصر للطيران من وإلي مطار برنيس فضلًا عن تحديد مواقع عمل كل من الخدمات الأرضية والجوية وهناجر ومواقع الصيانة وكاونترات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومواقع عمل إدارات العلاقات العامة والمحطة وغيرها من المكاتب الإدارية التى تتطلبها الشركة استعدادًا للتشغيل.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة وخططها نحو تحقيق التنمية الشاملة لمصر 2030 ومنها تنمية منطقة برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر لتكون منطقة سياحية مميزة ذات طابع خاص، وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تطوير وتحديث مطارات جمهورية مصر العربية وزيادة نشاطها وعمليات التشغيل بها وخاصة المطارات الجديدة ومنها مطار برنيس لكونه من المطارات الهامة التي ستلعب دورا هاما في تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر على المستويين المحلي والدولي.