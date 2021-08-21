السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من مصر للطيران وشركاتها التابعة يتفقد مطار برنيس الدولي

وفد مصر للطيران
وفد مصر للطيران

زار وفد برئاسة الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مطار برنيس الدولي.

وضم الوفد رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لمصر للطيران وممثلي كافة الإدارات المعنية بالتشغيل كقطاع التشغيل والتخطيط والتجاري والأمن ونظم المعلومات والعلاقات العامة وغيرها من أجل الوقوف على اختيار المواقع اللوجستية وأماكن التشغيل وتواجد فرق العمل المختلفة بالمطار، استعدادا لبدء التشغيل الفعلي وتسيير رحلات منتظمة لمصر للطيران من وإلي مطار برنيس فضلًا عن تحديد مواقع عمل كل من الخدمات الأرضية والجوية وهناجر ومواقع الصيانة وكاونترات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومواقع عمل إدارات العلاقات العامة والمحطة وغيرها من المكاتب الإدارية التى تتطلبها الشركة استعدادًا للتشغيل.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة وخططها نحو تحقيق التنمية الشاملة لمصر 2030 ومنها تنمية منطقة برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر لتكون منطقة سياحية مميزة ذات طابع خاص، وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تطوير وتحديث مطارات جمهورية مصر العربية وزيادة نشاطها وعمليات التشغيل بها وخاصة المطارات الجديدة ومنها مطار برنيس لكونه من المطارات الهامة التي ستلعب دورا هاما في تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر على المستويين المحلي والدولي.

مصر للطيران وشركاتها التابعة يتفقد مطار برنيس الدولى استعداد للتشغيل المنتظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

تنسيق كلية الشرطة 2021.. تعرف على خطوات التقديم والالتحاق عبر الإنترنت

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

العزاء في إمبابة.. محمد رمضان يكشف تفاصيل وموعد جنازة حماته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

حالته خطيرة.. إصابة جندي إسرائيلي بنيران من غزة

إصابة 17 فلسطينيًا في قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد