الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

على جمعة: التصوف الإسلامى حمى الدول من الجماعات المتطرفة

ملتقى الصوفية العلمى
ملتقى الصوفية العلمى

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الندوات العلمية التى تنظمها المشيخة العامة للطرق الصوفية، تهدف بالأساس للارتقاء بالتصوف الإسلامى وإظهار الجوانب الإيجابية لهذا المنهج الإسلامى الفريد الذى انتشر فى مشارق الأرض ومغاربها، وحمى دول كثيرة من أفكار التيارات والجماعات المتطرفة والمتشددة. 

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وتابع "جمعة"، فى حديثه خلال الندوة العلمية الأولى التى نظمت بالمشيخة العامة للطرق الصوفية، بحضور 40 شيخًا وعالمًا من شيوخ الطرق الصوفية بمصر، إن الطرق الصوفية تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى نشر الفكر الإسلامى المعتدل، وهذه الندوات العلمية ستساعد على ذلك، خاصة أن فيها سيتم مناقشة كافة الأمور التى من شأنها خدمة الطرق الصوفية والعمل على بنائها والنهوض بها، وحمايتها من الأفكار الغريبة. 

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وشارك فى الندوة العلمية الأولى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والدكتور محمد زكي رئيس مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، والدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية والشيخ  سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية والشيخ طارق الرفاعى شيخ الطريقة الرفاعية.

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وانطلقت فعاليات الندوة العلمية الأولى تحت عنوان "فكر وذكر واعتدال لا تطرف"، حيث تمت مناقشة الدور العلمي للتصوف الإسلامي، والدور الواجب على كل من المريد والشيخ، كذلك الدور الواجب على شيوخ وعلماء التصوف الإسلامي في الفترة الحالية.

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وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت في وقت سابق عن تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك فى هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه  الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمى والدينى والثقافى وذلك من أجل إخراج المريدين من حالة الضيق التى يمرون بها بسبب توقف الموالد والفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا.

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الندوة العلمية الاولى على جمعة الارتقاء اتحاد التصوف العالمي الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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