البريد يوجه نصائح للعملاء بعد «عمليات نصب» إلكترونية

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن حسابات العملاء في البنوك والبريد مؤمنة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يجب تثقيف العملاء ضد محاولات سرقة بياناتهم الشخصية.

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أعاد البنك الأهلي المصري بث فيديو تحذيري مرة أخرى اليوم السبت، لعملائه مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات وضرورة عدم مشاركة أي معلومات عن حساباتهم المصرفية أو الشخصية لأي شخص لتجنب وقوعهم فريسة للسطو من المحتالين المتخصصين في سرقة الأموال إلكترونيًا.

وكان بنك مصر حذر في بيان صادر له اليوم السبت عملاءه من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين بعد واقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة أخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لأخرين بالرغم من تلك التحذيرات.