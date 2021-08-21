السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مجموعة من مرنمي جامعة أسوان يقتنصون المركز الثالث بمهرجان «إبداع»

مجموعة من مرنمي جامعة
مجموعة من مرنمي جامعة أسوان

تمكن فريق “جامعة أسوان”، من الفوز في مسابقة الإنشاد الديني والترانيم الجماعية بمهرجان “إبداع، مُحققًا المركز الثالث، في موسمه التاسع.

قاد الفريق الدكتور ماريو منير مسؤول الفريق ومديره، بينم قام بالتحكيم كل من المرنم ماهر فايز مؤسس فريق الكاروز، والشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين والمنشد علي الهلباوي، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية.

مجموعة من مرنمي جامعة أسوان 

وقال "منير"، في تصريح خاص للدستور، إنه نجح الفريق في لفت أظار لجنة التحكيم، لأسباب أهمها أداءهم لترنيمة “نلتم الأمجاد” وهي من كلمات وأشعار قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، إضافة إلى ميدلي موسيقي جمع بين ترنيمة “أفرح بالرب”، إضافة إلى لجن مزمور “سبحوا الله”، وهو لحنًا مستوحى من مزامير الكتاب المُقدس، ويُتلى في نهاية القداسات الإلهية.

وأضاف “ماريو” أن تلك هي المرة الثالثة التي يقتنص فيها الفريق مركزًا في هذه المسابقة، حيث حصل على المركز الثالث فى المسابقة بمهرجان إبداع الموسم السادس عام 2018 م، والمركز الثاني بمهرجان إبداع الموسم السابع عام 2019 م على مستوى الجمهورية.

مجموعة من مرنمي جامعة أسوان 

وعن أسماء أعضاء الفريق الفائزين فهم: المُرنمة سالي سمير من كلية التمريض، المرنم فادي عطا من كلية الألسن، المُرنم روجيه عماد من كلية التجارة، المُرنم أندرو عزت من كلية الهندسة، المُرنمة ليزا فرنساوي من كلية الخدمة الاجتماعية، والمُرنمة مريم ثروت من كلية التجارة، وأيضًا المُرنمة كرمينا هاني من كلية التربية النوعية.

الجدير بالذكر أنه يتولى قيادة الفريق الدكتور ماريو منير قلادة، ويقوم بتدريبهم جبرائيل فوزي وروماني معز في مجال الترانيم، كما يقوم بتسليم الالحان القبطية والكنسية ذات الطابع الليتورجي شنودة جميل، ومينا روماني، والفريق تحت إشراف القس اثناسيوس موريس.

مجموعة من مرنمي جامعة أسوان 

يجدر الإشارة إلى أن النشاط الجامعي يخضع للدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإدارة رعاية الشباب بجامعة أسوان الداعمين للفريق بقيادة حاتم طه مدير عام رعاية الشباب المركزية، وعزة حسن مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، ومنعم عبدالراضي مسئول النشاط الفني بالجامعة.

فريق ترانيم جامعة اسوان جامعة أسوان مهرجان ترانيم جامعة اسوان ترانيم جامعة اسوان ترانيم كليات اسوان

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حياة ثقافية كريمة

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