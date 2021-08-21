السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط المتهم بخطف طفل وذبحه في السنبلاوين

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهم باستدراج طفل وذبحه لسرقة التوك توك الذى يقوده وإلقاء جثته على طريق برقين ـ السنبلاوين، وذلك بعد 24 ساعة من الإبلاغ عن الحادث.

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثة الطفل هانى. إ. س، الشهير بسيف، 16 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين، وبه جرح  بمنطقة الرقبة.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود الجثة على جانب الطريق باتجاه قرية برقين دائرة مركز السنبلاوين وبجواره فردة "شبشب" خاصته، والسكينة المستخدمه في ذبحه وعليها آثار دماء وتم التحفظ على الجثة لحين معاينة النيابة العامة، كما تم التحفظ على هاتفه المحمول والسكين والشبشب.

 وأكد شهود عيان أنه تم استدراجه من على موقف السنبلاوين إلى الطريق الذي تم العثور فيه على الجثة لسرقة المركبة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم.

فيما تبين من تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة شاب من قرية أبو كبير بمحافظة الشرقية والذى استدرج الطفل بحجة أنه يعمل مندوب مبيعات لتوصيله لتوزيع المنتجات التى يوزعها وفى الطريق قام بذبحه.

تم التنسيق بين مباحث الدقهلية والشرقية تم ضبط المتهم ويدعى "محمد.ا.م"، 19 عامًا، عاطل، مقيم أبوكبير شرقية واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وأنه التقى بالمجنى عليه من أسبوع وتعرف عليه عقب قيامه بتوصيله داخل السبنلاوين، وتبادلا الحديث معًا وحصل على رقم هاتفه المحمول بحجة أنه مندوب مبيعات ويوم الحادث أخبره بأنه سيقوم بالتوزيع لعدة أماكن قبل أن يستدرجه خارج مدينة السنبلاوين وذبحه بسكينه أعدها لذلك وخوفًا من افتضاح أمره فر هاربًا.

الدقهلية ضبط السنبلاوين توك توك أمن الدقهلية

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