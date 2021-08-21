التنسيق الإلكتروني بعين شمس يستقبل الناجحين بالمرحلة الأولى في الثانوية

استقبلت معامل الحاسب الآلي التى خصصتها الجامعة للتنسيق الالكترونى الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالمرحلة الأولى من التنسيق تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وإشراف عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخصصت إدارة الجامعة ١٣ معملًا للحاسب الآلي، وتمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات المعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب، حيث تم تخصيص معامل بكلية الآداب وكلية الحاسب الآلي بالحرم الرئيسي لجامعة عين شمس بالعباسية ومعامل بكلية البنات بمصر الجديدة وكذلك بكلية الهندسة بميدان عبده باشا وكلية الزراعة بشبرا.

وشددت إدارة الجامعة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.