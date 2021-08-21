السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: الشراكة بين مصر والسودان توفر آلاف فرص العمل

وزير التموين
وزير التموين

اجتمع  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالوفد السوداني الذي ضم عدد من أعضاء وممثلي الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة وأنشأت في أبريل 2021 وكذلك ممثلي شركة الاتجاهات السوادنية.

وخلال الاجتماع أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز التكامل الاقتصادى واستغلال الموارد الاقتصادية إضافة لكونها ستكون لها دوراً كبير في التسويق لصادرات البلدين وسد احتاجاتهما فى أى أسواق أخرى وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تعزيز القيمة المضافة وإنشاء التحالفات الاستراتيجية تحت مظلة الشركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال صناعة اللحوم والزيوت والسكر وصناعة الخميرة وصناعات السمسم وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأكد المصيلحى أن اجتماع اليوم تم في إطار الوقوف على آخر المستجدات والتطورات بالشركة وخطتها الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، واضاف  المصيلحى أن الشركة سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب من البلدين.

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