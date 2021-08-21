تفاصيل مناقصة «السلع التموينية» لشراء 200 ألف طن سكر قصب خام

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم، مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any Origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وتطلب الهيئة السكر على أربع فترات تسليم:

50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2021

50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2021

50 ألف طن من 20 نوفمبر إلى 5

ديسمبر 2021

50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2021

ويتم فتح الإعتماد المستندي بالإطلاع من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارةوسيكون تقديم العروض في موعد أقصاه 28 أغسطس 2021.