«المهندسين»: منح أحمد أسامة بطل الأوليمبياد درع النقابة

استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، اللاعب أحمد أسامة الجندي أحد أبطال الأوليمبياد في بطولة طوكيو 2021، والذي أحرز أول فضية لمصر في الأوليمبياد.

وأعرب ضاحي عن فخره بأن بطل مصر أحد أبنائه المهندسين، قائلًا إن اللاعب يدرس بكلية الهندسة بالأكاديمية البحرية ووالده أيضًا هو المهندس أسامة الجندي تخصص شعبة الغزل والنسيج.

نقيب المهندسين واللاعب احمد الجندى

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة الاهتمام بالعلم والرياضة معًا، مؤكدًا أن الاهتمام بالرياضة لا يقل أهمية عن الاهتمام بالدراسة العلمية بل إنها تصبح حافزًا وسندًا في أحيان كثيرة.

ونبه ضاحي اللاعب بضرورة الاستمرار في تفوقه الرياضي ليرفع اسم مصر عاليًا والمواظبة أيضًا على متابعة دراسته بكلية الهندسة، قائلًا: "الشطارة هي الموازنة بين الاتنين".

وأكد أن باب النقابة مفتوح دائمًا أمام أبنائها المتفوقين من المهندسين وكذلك أبناء المهندسين المتفوقين.

وأكد ضاحي للاعب وأسرته أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول المهتمين بتكريم أبناء مصر المتفوقين ودعمهم، مثمنًا بكل حب وتقدير التكريم الغالي الذي ناله اللاعب أحمد أسامة من رئيس الجمهورية.

وكرم النقيب اللاعب وأعطاه درع نقابة المهندسين وشهادة تقدير لما قدمه كوجهة مشرفة للمهندسين الشباب.

جاء ذلك بحضور والد ووالدة اللاعب وبحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني، والدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربائية، والمهندس محمد الحسيني أمين شعبة مدني، والدكتور وليد خضراوي عضو لجنة الشباب.

يذكر أن اللاعب أحمد أسامة الجندي هو لاعب نادي الشمس، ومنتخب مصر للخماسي الحديث، تُوّج في عام 2018 بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، ليحقق بذلك ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أحد في تاريخ اللعبة.

وفاز الجندي بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 كأول مصري يحقق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولي للخماسي مرتين على التوالي.