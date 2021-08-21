السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معارض متخصصة في الأنشطة التجارية بالإسماعيلية

أحمد عثمان
أحمد عثمان

استعرض مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء المجلس الرسومات الهندسية لتطوير الدور الثالث والرابع بمقر الغرفة.

تم الاتفاق على تأجير مساحة تسعين مترًا بالدور الأرضي للغرفة من خلال الإعلان بالجريدة رسمية.

كما ناقش المجلس مقترح إقامة معارض متخصصة في كل المجالات والأنشطة التجارية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا للتجار في تقديم منتجاتهم المختلفة في مجالات الأجهزة الكهربائية والأثاث والتكنولوجيا والأجهزة المنزلية بأسعار مخفضة.

أكد مجلس الإدارة ضرورة تطوير المعرض الدائم للغرفة التجارية بأرض المنتزه والمنوط بعرض السلع الخاصة بالغرفة والكائن بالشيخ زايد بالحي الثالث بمدينة الاسماعلية، من حيث رفع كفاءة منشأته واختيار العارضين ونوعية المنتجات ووضع تصور شامل في أن يكون المعروض جاذب للمواطنين من حيث تنافسية الأسعار وجودة المنتجات مما يحقق استفادة للعارضين من خلال نسب الإقبال ورواج منتجاتهم.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة مصطفى أبو حديده، نائب ثاني الغرفة، وعبد الله خضير، أمين الصندوق، وإيهاب زهدي، أمين الصندوق المساعد، ووائل عبد العزيز، وخالد الجداوي، واسامه العدوي، ومايكل مقبل، وعلي بركة، وكذلك ودينا ياقوت، عضو منتسب، وإبراهيم فارس، عضو منتسب، ومحمد السيد، مدير عام الغرفة، وجلال الطاهر السكرتير العام للغرفة.

على جانب آخر، عقد بمقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماع شعبة الأسماك برئاسة السيد الكرسلي، رئيس لجنة الشعب وعضو مجلس الإدارة وعدد من أعضاء شعبة الأسماك، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بعدة مقترحات مقدمة من تجار الأسماك بالمحافظة.

وأكد الكرسلي على هامش الاجتماع، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة، سوف يطلب عقد لقاء مع السيد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وذلك لدراسة مقترحات أعضاء شعبة الأسماك وآليات تنفيذها، حيث شملت المقترحات المقدمة منهم تطوير سوق السمك الحالي على نفقتهم الخاصة أو نقل سوق السمك الى محلات سوق الجمعة أو نقلهم إلى سوق السمك الجديد بأول طريق البلاجات.

وحضر الاجتماع أحمد إسماعيل رئيس الشئون الاقتصادية والتجارية وأحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك.

أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية المصرية بال الغرفة التجارية الغرفة التجارية الاسماعيلية مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية الإسماعيلية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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