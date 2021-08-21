الكاظمى: الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن "الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، لاسيما مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والطاقات البديلة والمتجددة".



وذكر مكتب الكاظمي- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت- أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الذي يزور العراق حاليًا، حيث بحثا سبل توثيق التعاون الثنائي وتكثيف التبادل الاقتصادي والتنسيق المشترك بين البلدين.



وأعرب الكاظمي عن تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، مشيدًا بالمشاريع التي تموّلها اليابان في المناطق التي تحررت من تنظيم (داعش) الإرهابي عبر ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة فيها، وجدّد التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي سيستضيفه العراق أواخر شهر أغسطس الجاري.



من جهته، أشاد موتيجي بالمبادرات العراقية التي تلقى صدى إيجابيًا على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أنها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج "الورقة البيضاء"، مجددًا التعبير عن استعداد بلاده لدعم تطبيق الورقة البيضاء عبر مجموعة التواصل الاقتصادي، التي تشكلت في أواخر عام 2020.

وشدد على مضي اليابان في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق بمجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.