السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: رفض إسبانيا دخول سفينتين حربيتين لميناء سبتة يناقض إعلان الشراكة

دخول سفينتين حربيتين
دخول سفينتين حربيتين لميناء سبتة

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن استغرابها لرفض السلطات الإسبانية السماح لسفينتين حربيتين روسيتين بالدخول إلى ميناء سبتة.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، وفقًا لقناة إخبارية: "إن رفض مدريد منح السماح لدخول سفينة (الفريق البحري كولاكوف) الكبيرة المضادة للغواصات، وسفينة الإنقاذ (ألطاي) إلى ميناء سبتة، يعتبر قرارًا غريبًا على أقل تقدير، لا سيما أنه اتخذ على خلفية التطور الإيجابي للتنسيق فيما يخص دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ الإسبانية".
 

وأضافت زاخاروفا أن الخطوة المذكورة تناقض- بشكل واضح- روح إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في العام 2009، وكذلك التنسيق البناء الذي كان يتطور بين روسيا وإسبانيا في السنوات الأخيرة.
 

وأعربت المتحدثة عن استغراب موسكو لعدم قيام مسئولين إسبان بمنع تسريب هذا الخبر إلى وسائل الإعلام الرئيسية في إسبانيا، مرجحة أن يكون سبب موقفهم هذا هو رغبتهم في إبداء موالاتهم لأنصار النهج المناهض لروسيا داخل الناتو، وذلك قبل قمة الدول الأعضاء في الحلف والتي تستضيفها مدريد عام 2022.

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