اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لمناقشة الأوضاع في أفغانستان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، أن قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي ترأسها روسيا، سيعقدون اجتماعًا عبر الإنترنت، بعد غد الإثنين، لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

وقال بوتين- خلال اجتماع مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف: "قضايا الأمن هي واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في الوقت الحالي، خاصة في ضوء أحداث أفغانستان.. يوم الإثنين، آمل أن نجتمع عبر الفيديو في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي فقط لمقارنة المواقف"، في إشارة للمواقف التي سيتخذها أعضاء المنظمة من قضية أفغانستان.

وأشار بوتين- وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية- إلى أن اجتماعه مع توكاييف ينطوي على أجندة كبيرة لأن الرئيسين لديهما الكثير ليتحدثا عنه في ظل كل التطورات الأمنية الجارية.

جدير بالذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتضمن روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.