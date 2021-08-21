السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رجائي عطية يوافق على 5 خدمات لمحامي غرب طنطا

رجائي عطية
رجائي عطية

كشف محمد خليل، أمين عام نقابة محامي غرب طنطا، عن نتائج لقاء هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية، مع نقيب المحامين، رجائي عطيةـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في مكتبه بمقر النقابة العامة، معبرًا عن شكره لحفاوة الاستقبال لهيئة المكتب التي ضمت إلى جانبه، أمين الصندوق مصطفى الشاعر، ووكيل المجلس محمد عامر.

 

وقد أسفر اللقاء وفقًا لما أعلنه الأمين العام عن الآتي:

 

1- استلام ثلاث شيكات لفرش غرف المحامين بغرب طنطا، والتى مقرر استلامها على أربع دفعات.

 

٢- صرف مجموعة من أرواب المحاماة.

 

٣- صرف عدد إضافي من مجلة المحاماة، وتم استلامه بالكامل.

 

٤- الموافقة على معاينة غرفة محامين بسيون التي تم صيانتها من جانب على بليكع عضو بسيون وصرف المبلغ، وفقًا للمعاينة والأوراق المقدمة.

 

٥- تم التأكيد على اعتماد صيانة النادي الاجتماعى بطنطا عقب تقديم المقايسة من المكتب الاستشاري الذي تكفل به النقيب الفرعي، كما تم التأكيد على إنهاء إجراءات نادي كفر الزيات.

 

وأشار أمين عام النقابة الفرعية إلى أن النقيب العام قد وعد هيئة المكتب في أثناء الجلسة التي وصفها بالمثمرة ـ بزيارة لنقابة غرب طنطا في سبتمبر المقبل؛ لتكريم شيوخ محامين غرب طنطا، والمتفوقين من أبناء المحامين.

 

كما تقدم محمد خليل بالشكر حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، على استقباله الحافل لهيئة المكتب، ووعده بتذليل أي عقبات لنقابة غرب طنطا.

نقابة المحامين اتحاد عمال مصر نقيب المحامين القاهرة الكبرى رجائي عطية اتحاد المحامين العرب

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