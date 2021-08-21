استونيا تسجل 221 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وليتوانيا 580 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإستونية اليوم السبت، تسجيل 221 إصابة بفيروس كورونا من إجمالي 3115 اختبارًا تم إجراؤها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (إي.أر.أر.) الإستونية عن الوزارة قولها إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 138 ألفا و 709 حالات منذ بداية الجائحة، بينما استقر عدد الوفيات عند 1281 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس.

وجرى تطعيم مليون و231 ألفا و483 شخصا على مستوى البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا من بينهم 704 آلاف و495 شخصا تلقوا بالفعل جرعتهم الثانية.

وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة في ليتوانيا اليوم 580 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 293 ألفا و132 إصابة و 4481 وفاة.