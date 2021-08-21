السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يقرِّر تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

النائب العام
النائب العام

أصدر  المستشار  حمادة الصاوي النائب العام اليوم السبت، القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام. 

وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي. 

وأمر النائب العام،  العام الماضي، بوضع الاستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.

قرار المستشار النائب العام رقم ١٤٧٤ لسنة ٢٠٢١
قرار المستشار النائب العام رقم ١٤٧٤ لسنة ٢٠٢١
النائب العام مكافحة الفساد المستشار حمادة الصاوي التحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات العدالة الناجزة

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