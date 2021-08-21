التخطيط: ارتفاع تقييم رضاء المواطنين لدور «حياة كريمة» لـ73%

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع تقييم رضاء المواطنين لدور مبادرة حياة كريمة فى تحسين مستوى البنية الأساسية فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة البالغ عددها 143 قرية.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن 73% من المواطنين بالعينة تقييمهم إيجابى ما بين جيد، جيد جدًا وممتاز، وجاء أعلى تقييم للمبادرة بدرجة جيد بنسبة 33%، يليه تقييم جيد جدًا بنسبة 25%، وتقييم ممتاز بنسبة 15%، بينما تذيل تقييم ضعيف بنسبة 13% من إجمالى عينة التقييم، ومقبول بنسبة 14%.

أشارت الوزارة إلى إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، نتيجة توافر 5 مقومات الأول لكونها مبادرة محددة لديها مستهدفات كمية واضحة، وقابلة للتحقق دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وأثمرت عن نتائج يتم رصدها وحصرها، ولها نطاق زمنى حيث يتحدد تاريخ البدء وتاريخ إنتهاء التنفيذ "2019-2024"، كما تتوافر الموارد التى تضمن تنفيذها بحيث لا تكون مجرد أفكار ومقترحات، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.

يشار إلى أن مشروعات المرحلة التمهيدية للمبادرة انعكست على تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى ٣٣٪، لترتفع من ٣٠٪ قبل المبادرة إلى ٦٣٪ خلال العام الجارى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وكذلك على معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالى ١٦٪، ليرتفع من ٦٤٪ إلى ٩٧٪، ومعدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى ١٨٪، من ٦١٪ إلى ٧٩٪، ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحى بحوالى ٦٦٪، من ٨٪ إلى ٧٤٪.

كما شملت الانتهاء من إنشاء وتطوير ١٢٧ مدرسة تشمل ٢٣١١ فصلًا دراسيًا، يقع معظمها فى أسيوط، بنسبة ٤٧٪ من الفصول المنفذة، تليها سوهاج ٢١٪، والبحيرة ١٤٪، والمنيا ٦٪، وقنا٤٪، إنشاء وتطوير ٥١ وحدة صحية، وتنفيذ ٢٥٨ قافلة طبية، وإجراء ١٣٥٢ عملية جراحية و٥٠١٩ عملية عيون، وتوفير ٥٣٨ جهازًا تعويضيًا و١٦.٨ ألف نظارة طبية، بجانب إنشاء ١٥ مشروع صرف صحى، وتركيب ٧٠٦ خزانات صرف صحى منزلى، و١٦٨٠ وصلة صرف صحى منزلى، و١٦٧٥ وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير ٢٥٣ بئر مياه جوفية.