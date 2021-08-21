إلزام السكة الحديد بتعويض ميناء الإسكندرية عن تلفيات حادث قطار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدفع 71 ألفًا و899 جنيهًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة تلفيات حدثت بإحدى شركات الترسانة التابعة لميناء الإسكندرية؛ بسبب حادث قطار تسبب في خروج الجرار والعربة الأخيرة عن القضبان.

وثبت من الفتوى أنه عام 2017 تسبب قائد القطار رقم (3194) نتيجة خروج الجرار والعربة الأخيرة حال مروره بمحاذاة شركة ترسانة بحرية، في إحداث فتحة بسور الشركة بمساحة متر في متر ونصف تقريبًا وتلفيات بالأشجار والزراعات، حسبما هو موضح بالمعاينة الثابتة بمحضر شرطة.

وتابعت: لما كان قائد القطار تابعًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحارسًا على القطار المتسبب في الحادث، وتطالب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعويض عن التلفيات المثبتة بمحضر المعاينة، وتتمثل تلك التلفيات في ثلاث شجرات فيكس وعمود إنارة وكشاف إنارة، إضافة إلى إتلاف جزء من سور الترسانة البحرية وخدوش بالطوب عالي الكثافة.

وأضافت الفتوى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابعها والضرر الذي أصاب الهيئة، فمن ثم تضحى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قدرت بمبلغ 71 ألفا و899 جنيهًا، شاملًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ، دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات.