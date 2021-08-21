السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: انهيار النظام الصحى حال استمرار تزايد إصابات كورونا

كورونا
كورونا

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم السبت، من انهيار النظام الصحي في العراق إذا استمرت الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث - في تصريحات لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن النظام الصحي يعاني من أزمات كبيرة، مشيرا إلى أن العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، مطالبا جميع العاملين في مؤسسات الدولة بضرورة التطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة القدرة على استيعاب حالات الإصابة.

وكانت الإصابات اليومية بكورونا ارتفعت في العراق خلال الأسابيع الماضية، وسجلت أرقاماً غير مسبوقة مع دخول البلاد في الموجة الثالثة للتفشي.

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