السبت 21 أغسطس 2021
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الكرازة

والأنبا عمانوئيل يترأس قداس الأربعين للقمص بولس حنين

الأنبا بشارة يترأس دورة زياح العذراء بالبياضية

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص أنه في صباح اليوم الموافق ٢١ من الشهر الجاري، ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس دورة السيدة العذراء بالبياضية حيث اعتاد شعب القرية على الطواف سنويًا احتفالًا بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب بولس إسحق راعي الكنيسة والشمامسة وشعب الرعية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كانت هناك حراسة أمنية مُشرفة للحرص على سلامة التطواف.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس أمس، قداس ذكرى الأربعين للمتنيح الأب القمص بولس حنين، وذلك بكنيسة مار جرجس بالأقصر.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: جاء ذلك بمشاركة الأب القمص أثناسيوس حنين، راعي الكنيسة، وشقيق الأب المتنيح، والأب القمص يوسف أقلاديوس، وكيل عام المطرانية، وبعض من الكهنة، والرهبان والراهبات بالإيبارشية، وألقى نيافته العظة واستهلها بالتأمل في إنجيل اليوم، حيث ركز على كيفية تمييز صوت الرب كراع صالح، يقود حياتنا نحو ملء الحياة، وكيف كان المتنيح القمص بولس حنين على مثال الراعي الصالح في الخدمة بسخاء، ومشاركته في آلام المسيح من خلال تحمله المرض والآلام حتى النهاية بصبر واحتمال وإيمان قوي.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه  في نهاية القداس، وجه الأنبا عمانوئيل كلمة تعزية لأسرة المتنيح، وعلى رأسهم القمص أثناسيوس حنين، شفيق الأب المتنيح، وجميع الحضور من أسرته، وأبناء الرعية.

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